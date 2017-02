Langlaufster Bjørgen domineert op WK heywoodu 28-02-2017 23:21 print

Langlaufster Marit Bjørgen heeft haar status als levende legende nog maar eens onderstreept. Op het wereldkampioenschap in het Finse Lahti won de 36-jarige Noorse het goud op de tien kilometer klassieke stijl, haar zestiende wereldtitel. Afgelopen week won ze ook al de wereldtitel op de skiatlon.

Al vanaf het eerste meetpunt, na 1,5 kilometer, was duidelijk dat Bjørgen in topvorm was. Kilometer na kilometer bleef ze uitlopen op de concurrentie, waarbij alleen de Zweedse Charlotte Kalla nog enigszins stand kon houden. Op de finish moest Kalla wel 41 seconden toegeven, maar het leverde haar zilver op. Twee jaar geleden won ze op het WK in haar eigen Falun nog de wereldtitel, hoewel de tien kilometer daar in haar favoriete vrije stijl gehouden werd.

Brons was er ook voor Noorwegen, maar verrassend genoeg niet voor Heidi Weng. De World Cup-leidster moest zich ruimschoots gewonnen geven tegenover landgenote Astrid Uhrenholdt Jacobsen, die 55 seconden achter Bjørgen eindigde. Het Finse thuispubliek had weinig te juichen: Kerttu Niskanen, specialiste op de klassieke stijl, eindigde als zesde, één plek voor Krista Pärmäkoski. Van haar werd meer verwacht nadat ze op de skiatlon al zilver veroverde.

Woensdag is het de beurt aan de mannen voor hun wedstrijd met individuele start. Zij leggen dan vijftien kilometer in de klassieke stijl af, waarbij een mooi duel verwacht wordt tussen de Noor Martin Johnsrud Sundby en de Fin Iivo Niskanen. De eerste langlaufers vertrekken om 12.45 uur en het zal wederom live te zien zijn op Eurosport en de Duitse TV.