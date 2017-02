Verstappen blij na eerste dag met nieuwe Red Bull heywoodu 28-02-2017 22:56 print

Max Verstappen heeft zijn eerste dag in de nieuwe Formule 1-auto van Red Bull Racing achter de rug. De Nederlander kwam op de tweede testdag in Barcelona tot de derde tijd en, belangrijker, reed 89 rondjes.

"Alles werkte, dus dat is alvast positief", begon Verstappen. "Het is altijd lastig op zo'n eerste testdag. Je bent alle systemen aan het checken en je loopt dan altijd wel tegen wat kleine dingetjes aan. Al met al was het een positieve dag, ik ben er blij mee", klonk het tevreden.

Hoeveel sneller de Red Bull nog kan is volgens Verstappen lastig te zeggen. "Dit was voor nu in elk geval prima, snelheid is nog niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je veel kilometers maakt en dan blijkt de komende dagen wel hoe snel we nog kunnen gaan. Naar andere teams kijken we niet, want iedereen is toch met zijn eigen programma bezig. In Australië zien we wel hoe de verhoudingen dan echt liggen."

Op de baan zat de jonge Nederlander een paar keer achter een andere coureur en dus moest er ingehaald worden. Hij kon zo gelijk even testen hoe dat onder de nieuwe reglementen gaat. "Inhalen lukt echt nog wel. Het moet nu gewoon met een wat hogere snelheid", zei hij met een glinstering in zijn ogen.