Wereldgoal in Nigeria

We zien niet vaak beelden langskomen uit de Nigeriaanse voetbalcompetitie, maar dit keer konden we het onze lezers niet onthouden. Regerend kampioen Enugu Rangers, stijf onderaan in de competitie van dit seizoen, bracht er een bezoek aan MFM FC - wat overigens staat voor de schitterende naam Mountain of Fire and Miracle Ministries.

MFM is de verrassing van het seizoen en staat onder leiding van het 19-jarige supertalent Stephen Odey op de vierde plek in de competitie. Ondanks dat hij wederom tot scoren kwam stal hij dit keer echter maar deels de show.

Na een half uur spelen werd de bal naar Odey gespeeld, maar hij kon er op dat moment weinig mee en tikte hem met een mooi hakje door naar Sikiru Olatunbosun. Hij werd flink verdedigd, maar loste dat op met een prachtig balletje over de verdediger heen, die hij vervolgens op weergaloze wijze achter de keeper volleerde.

In Nigeria wordt al gesproken over een kanshebber voor de FIFA Puskas Award, de prijs voor mooiste goal van het wereldwijde voetbaljaar. Terecht, of onterecht?

De goal van Olatunbosun (Bron: YouTube)