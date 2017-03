FOK! Wat een weer: raindrops keep falling

Als het weder is van goede zin,

trekt de kou nu z'n staartje in,

en 's morgens reeds de eerste meert,

zegt men welkom aan de kwiksteert.

Goeiemoggel! Na de wisselvalligheid van gisteren, zetten we dat vandaag nog even voort. In de ochtend is het zwaar bewolkt en kan er van tijd tot tijd regen of motregen vallen. In de middag is het wat droger, maar later op de avond gaan de hemelsluizen weer open en breiden de buien zich uit over het land.

De temperatuur komt rond de 9 graden uit vandaag. De wind draait 's ochtends naar het westen en is dan nog matig tot vrij krachtig. In de middag draait hij verder naar het zuidwesten en wordt dan vrij krachtig boven land en vrij hard aan de kust. In het noorden van het land blijft de wind zwak en veranderlijk.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:25 Zon onder: 18:18 Zonkracht: 1 / 1





Wikiweetjes van vandaag 1901 De Wuppertaler Schwebebahn wordt geopend. 1932 Charles Lindberghs zoon wordt gekidnapt. 1983 De cent wordt afgeschaft in Nederland. Het muntje wordt amper gebruikt en is te duur: 1 cent maken kost 3 cent. 1984 De twee belangrijkste verdachten in de ontvoeringszaak van Freddy Heineken en zijn chauffeur worden aangehouden in Parijs . 2007 Dag van zelfbeschadiging of Self Injury Awareness Day.

Bij Rabieluh in Oost Souburg onweerde het gisterenavond. Een van de ontladingen wist hij vast te leggen op film:





Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!