Meisje (13) neemt selfie met geest 28-02-2017

Een selfie van een dertienjarig meisje gaat als een malle over het internet. Sinds de foto van de Amerikaanse Haley zaterdag op Facebook werd gezet, is deze al bijna 3.500 keer gedeeld. Reden: op het kiekje is duidelijk een geest te zien.

De foto is gemaakt tijdens een visuitje in Tifton, in de Amerikaanse staat Georgia. Het meisje was er samen met haar broer en grootouders gaan vissen. Uiteraard werd het vistripje op de gevoelige plaat vastgelegd.

Eenmaal thuis sloeg de schrik het tienermeisje om het hart. "Mijn dochter werd doodsbang", schrijft moeder Jessica Ogletree op Facebook. "Op de achtergrond zien we mijn zoon Kolton op de rug. Naast hem is duidelijk de gestalte van een man te zien."

"Hoewel Haley niet wist hoe ze het had, vond ik het wel tof. Het was namelijk Koltons verjaardag, en hij ving juist zijn grootste vis ooit. Volgens mij is de man blij voor hem."

Moederlief gaat er overigens prat op dat er naast haar kinderen en hun opa en oma niemand aanwezig was. Is het een geest of toch een slechte fotoshop?