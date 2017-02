EP wil af van onschendbaarheid Le Pen Redactie 28-02-2017 20:30 print

Het Europees Parlement wil een eind maken aan de parlementaire onschendbaarheid van de Franse afgevaardigde Marine Le Pen, die via Twitter beelden van IS-geweld verspreidde. De leden van de commissie voor juridische zaken toonden zich daar in overgrote meerderheid voorstander van, zei Laura Ferrara, die dit dossier onder haar hoede heeft.

Dit commissiebesluit over de opheffing van Le Pens onschendbaarheid moet nog worden bevestigd door het gehele Europarlement. Volgens Ferrara is nog niet bekend wanneer deze plenaire stemming is.



EP wil af van onschendbaarheid Le Pen (Foto: ANP)