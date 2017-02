Koeman niet bezig met overstap naar Barcelona Redactie 28-02-2017 18:58 print

Everton-manager Ronald Koeman is niet bezig met een mogelijke overgang naar zijn oude liefde FC Barcelona. De Nederlander wordt al een tijdje in verband gebracht met de Catalaanse grootmacht. Bij Barcelona bezit Luis Enrique over een aflopend contract en er wordt gespeculeerd dat hij na dit seizoen afscheid gaat nemen.

Koeman is niet bezig met zijn toekomst. "Toen ik trainer was in Nederland werd mijn naam ook gelinkt aan Barcelona", vertelde Koeman tegen Sky Sports. "Op dit moment denk ik niet aan andere clubs, want ik heb een contract getekend bij Everton."

"In voetbal is het soms lastig. Vandaag schijnt de zon, maar de volgende dag kan het regenen. Ik heb een contract getekend bij Everton en het is een project. Ik wil graag blijven en dat is wat ik je vandaag kan vertellen en niets anders."