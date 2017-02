Al meer dan 10.000 Nederlanders hebben de afgelopen dagen een petitie van mensenrechtenorganisatie Amnesty International getekend om te protesteren tegen de arrestaties van Turkse journalisten. Turkije is momenteel het land waar de meeste vertegenwoordigers van de pers achter de tralies zitten.

Sinds de couppoging in juli heeft de regering van president Erdogan meer dan 120 journalisten zonder eerlijk proces in de cel gegooid. Meer dan 160 mediakanalen zijn de afgelopen acht maanden op aandringen van de overheid gesloten. Het regime van president Erdogan is momenteel verantwoordelijk voor een derde van alle vertegenwoordigers van de media wereldwijd die gevangen zijn gezet. "De ruimte voor kritische meningen wordt steeds kleiner in Turkije", aldus een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie.

Op de website van Amnesty kunnen mensen steun betuigen aan het verzoek aan de Turkse autoriteiten om de persvrijheid in het land te garanderen en aan de journalisten die zonder eerlijk proces achter de tralies zijn gezet. De petitie wordt de komende weken wereldwijd uitgerold. Nederland is het eerste land waar het initiatief vorige week werd gelanceerd. In mei, na de Internationale Dag van de Persvrijheid, moet de petitie aan het Turkse regime worden aangeboden.



Duizenden tekenen 'Turkse petitie' Amnesty (Foto: ANP)