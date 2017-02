Ron Gilberts Thimbleweed Park volgende maand uit

Ron Gilbert, de bedenker van de Monkey Island-games en Maniac Mansion, komt volgende maand met zijn nieuwe game Thimbleweed Park. De mysterieuze point-and-click adventure wordt op 30 maart uitgebracht voor Windows (Steam/GOG), Mac, Linux en Xbox One.

Thimbleweed Park draait om vijf vreemdelingen die gedwongen worden om een nacht te spenderen in een spookachtig, verlaten stadje. Alle vijf personages zijn op een bepaalde manier met elkaar verbonden alleen weten ze nog niet hoe. Ook worden ze nauwlettend in de gaten gehouden.

Toen Gilbert in 2014 een Kickstarter-project begon voor Thimbleweed Park, wist hij het beoogde bedrag bijna te verdubbelen. Het toont aan dat het publiek nog altijd vertrouwen heeft in de oud LucasArts-medewerker die met Monkey Island een van de beste point-and-click-franchises ooit wist neer te zetten. Over een maandje komen we erachter of hij het nog altijd in zich heeft.

Een PS4-versie moet er uiteindelijk ook komen, maar op de blog van Thimbleweed Park meldde Gilbert dat Microsoft sowieso een drie maand lange exclusiviteitsperiode heeft. PlayStation-gamers zullen dus nog even moeten wachten.