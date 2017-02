Coureurs Mercedes tevreden na eerste testdag heywoodu 28-02-2017 11:08 print

Tevreden gezichten bij het Formule 1-team van Mercedes na afloop van de eerste testdag op het circuit van Barcelona. De nieuwe W08 bleek snel en ook nog eens betrouwbaar: Lewis Hamilton was de snelste van de dag, terwijl Hamilton en zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas bij elkaar maar liefst 152 rondjes aflegden.

"De ochtend ging erg goed", aldus Bottas, die de eerste vier uur van de test voor zijn rekening nam. "We hebben veel kilometers kunnen rijden, de systemen uitgebreid gechecked en veel meer dan een raceafstand af kunnen leggen. Voor een eerste testdag is dat bijzonder goed." Bottas had een prima tempo te pakken, maar daar werd volgens hem niet echt naar gekeken. "Nee, het ging vooral om het rijden van zoveel mogelijk ronden en op die manier het verzamelen van data."

Na de lunch stapte Hamilton in de auto en ook de Brit toonde zich na zijn 73 rondjes tevreden. "Het was een hele goede dag, met een auto die er niet alleen fantastisch uit ziet, maar ook fantastisch voelt. Naar de balans en dergelijken hebben we nog niet echt gekeken, we hebben met name zoveel mogelijk informatie verzameld."

Hamilton voelde na afloop wel dat de auto's aanzienlijk meer krachten op de rijders brengen. "Het voelt alsof je de hele dag in de sportschool gezeten hebt. De auto is sneller, maar ook zwaarder...het is een beest! Het rijden met de auto voelt veel beter dan vorig jaar, ook omdat je twee G extra krijgt te verwerken. Dat is als coureur precies wat je wilt: zo snel mogelijk door de bochten gaan." Hamilton was zeer te spreken over de nieuwe banden: "Ze slijten bijna niet, dus ik denk dat we veel eenstoppers gaan zien dit jaar."

De Brit zit in elk geval vol vertrouwen voor het seizoen, ook al heeft men nog maar één testdag achter de rug. "Net als elk ander team hebben ook wij nog veel werk te doen, maar ik denk dat we gewoon weer het te kloppen team zullen zijn."