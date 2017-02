Hamilton snelste op eerste testdag Peterselieman 27-02-2017 21:54 print

Alsof er gedurende de winter niets veranderd was stond er na de eerste Formule 1-testdag in Barcelona weer een Mercedes bovenaan. Lewis Hamilton snelde naar een tijd van 1.21,765 met zijn nieuwe bolide en was hiermee een tiende van een seconde sneller dan de Ferrari van Sebastian Vettel.

Opvallend was dat van de top zeven iedereen de snelste tijd op de zachte banden reed, behalve Vettel die vrijwel de gehele dag mediums onder zijn Ferrari had liggen. De Italiaanse bolide was net als de Mercedes betrouwbaar, want bij beide teams werden meer dan 100 ronden afgelegd.

Red Bull Racing en McLaren kenden een lastig begin van de dag met problemen, maar aan het eind van de middag konden Daniel Ricciardo en Fernando toch nog een aantal ronden afleggen. Ook Force India had problemen, want Sergio Perez miste het slot van de dag door een kapotte uitlaat. De Renault kreeg te maken met koelingsproblemen, waardoor de klusmaterialen uit de kast konden om de auto op te lappen. Marcus Ericsson was met de Sauber de langzaamste van de dag. De Zwitsers rijden als enige renstal nog met een 2016-motor.

Morgen wordt er verder getest en dan komt Max Verstappen voor het eerst in actie met de nieuwe Red Bull RB13

