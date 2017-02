Catsburg met Volvo in WTCC TargaFlorio 27-02-2017 18:35 print

Maandag is bekend geworden dat Nicky Catsburg één van de drie rijders is bij Polestar Cyan Racing. Het Zweedse team is het fabrieksteam van Volvo in het World Touring Car Championship. Het afgelopen anderhalve seizoen was de 29-jarige coureur in dienst van LADA en scoorde daarbij één overwinning.

Ondanks een meerderjarig contract met LADA stond Catsburg aan het einde van 2016 met lege handen doordat de Russische autofabrikant plotseling de stekker uit het WTCC project haalde. Door de goede resultaten die hij met LADA behaald heeft wist hij de interesse van Volvo te wekken.

We are equally happy to welcome Nicky Catsburg to our @FIA_WTCC team! @nickcatsburg pic.twitter.com/ZwDcqf5DC0 — Polestar Cyan Racing (@CyanRacing) 27 februari 2017

Teamgenoten van Catsburg zijn Thed Björk en Nestor Girolami. Björk was afgelopen seizoen ook al in dienst van Volvo en zorgde voor de eerste overwinning van het Zweedse merk. De Argentijn Girolami reed in 2016 al één wedstrijd voor Volvo en mag nu een volledig seizoen rijden.

Our aim for 2017 is to become the @FIA_WTCC champions! Read all about it here: pic.twitter.com/FBeOJKfAQv — Polestar Cyan Racing (@CyanRacing) 27 februari 2017

Bevestigde deelnemers

Tiago Monteiro (POR) – Honda Racing Team JAS – Honda Civic WTCC

Norbert Michelisz (HUN) – Honda Racing Team JAS – Honda Civic WTCC

Ryo Michigami (JAP) – Honda Racing Team JAS – Honda Civic WTCC

Thed Björk (SWE) – Polestar Cyan Racing – Volvo S60 TC1

Nicky Catsburg (NED) – Polestar Cyan Racing – Volvo S60 TC1

Néstor Girolami (ARG) – Polestar Cyan Racing – Volvo S60 TC1

Rob Huff (GBR) – Münnich Motorsport – Citroën C-Elysée WTCC

Tom Chilton (GBR) – Sébastien Loeb Racing – Citroën C-Elysée WTCC

John Filippi (FRA) – Sébastien Loeb Racing – Citroën C-Elysée WTCC

Aurélien Panis (FRA) – Zengo Motorsport – Honda Civic WTCC

Geruchten

Mehdi Bennani (MAR) – Sébastien Loeb Racing – Citroën C-Elysée WTCC

Tom Coronel (NED) – ROAL Motorsport – Chevrolet RML Cruze TC1

TBC – Zengo Motorsport – Honda Civic WTCC