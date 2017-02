Kurt Busch wint crashrijke Daytona 500 in laatste ronde heywoodu 27-02-2017 12:38 print

Coureur Kurt Busch heeft de Daytona 500 op zijn naam geschreven. Voor de 38-jarige coureur van Stewart-Haas Racing was het na zeventien jaar proberen eindelijk de eerste keer dat hij The Great American Race, de traditionele opening van het NASCAR-seizoen, als winnaar afsloot.

Het was de eerste keer dat met een aantal nieuwe regels werd gereden in de NASCAR Cup Series. De races worden vanaf dit seizoen opgedeeld in drie segmenten, waarbij een hoge klassering in de segmenten - vergelijkbaar met tussensprints - punten opleveren. Na zestig ronden werd het eerste segment afgesloten met Kyle Busch als winnaar. Hij kon echter niet lang genieten van zijn eerste punten van het seizoen, want een lekke band zorgde ervoor dat hij de controle over zijn auto kwijt raakte en een stevige crash veroorzaakte. Daar werden Matt Kenseth en debutant Erik Jones het slachtoffer van, net als publiekslieveling Dale Earnhardt Jr.

Kevin Harvick won na nog eens zestig ronden het tweede segment, maar ook hij kwam in de problemen en moest na een crash drie ronden toegeven. De finish haalde hij nog wel, als 22e. Die crash (vanaf 3:40 in onderstaande video) begon overigens rond kampioen Jimmie Johnson, die door Jamie McMurray aangetikt werd, en zorgde voor weer flink wat schade in het veld. Ook Kurt Busch bracht een bezoekje aan het gras, maar hij kwam er zonder grote schade vanaf.

Alle crashes van de Daytona 500 2017 (Bron: YouTube)

Vanaf een dikke veertig ronden voor het einde ging het na een aantal crashes op rij weer goed en tien ronden voor het einde reed een lint van ruim tien auto's richting de finish. Joey Logano, die lang voorin mee reed, sloot na een moeizame periode weer aan en probeerde zich naar voren te vechten, maar dat lukte niet. Paul Menard was de eerste die uit het lint naar beneden zakte om voor twee rijen auto's te zorgen, maar dat wilde niet echt lukken.

Met de laatste ronden in zicht was het de jonge polesitter Chase Elliott die ronde na ronde op kop reed, nadat hij al de hele race voorin te vinden was. Drie ronden voor het einde zakte hij echter plotseling terug: out of gas, klonk het op de boordradio - de brandstof was op. Martin Truex Jr nam zo de leiding over, voor Kyle Larson en Kurt Busch, maar ook Truex zakte snel weg na brandstofproblemen.

Bij het ingaan van de laatste ronde was Larson de volgende die te weinig brandstof over had en dit keer was het Busch die de leiding nam, voor een opstomende Ryan Blaney. De twee Ford-rijders hadden wél genoeg brandstof en Busch, kampioen van 2004, kon de grootste NASCAR-race eindelijk bijschrijven. Blaney eindigde als tweede, voor AJ Allmendinger. Larson, Truex en Elliott vielen uiteindelijk zelfs nog terug naar de elfde tot en met dertiende plek, op elf, twintig en zelfs bijna veertig seconden van Busch.

De mooie slotronden van de Daytona 500 (Bron: YouTube)