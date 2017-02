Albert van Beek wint Bulletje en Boonestaak schaal Frank (qltel) 27-02-2017 12:42 print

Albert van Beek (2 maart 1927) staat terecht te boek als iemand die aan de wieg van het Nederlandse beeldverhaal heeft gestaan. Al in de oorlog werkte hij bij de illustere Toonderstudio, onder meer aan de Tom Poes-ballonstrips. Zijn ervaringen hier kon hij later in praktijk brengen met eigen stripseries als Frank Duffard, Ronny en Donny en Baron Bluf. Hij was enkele jaren verbonden aan de Stripfilm-groep, met grootheden als Henk Albers en Piet van Elk.

Zijn verdere carrière omvat reclamewerk en boekillustraties, later ontwikkelde hij een passie voor schilderen. Hij heeft tot op de dag van vandaag een eigen galerie in Frankrijk, waar hij ook woont.

Het Stripschap is er trots op de Bulletje en Boonestaak Schaal aan hem te mogen overhandigen. Deze stripveteranenprijs bestaat sinds 2003; hij wordt dit jaar voor de vijfentwintigste keer uitgereikt. Deze prijs, en de andere prijzen waaronder de Stripschapprijs voor Willem Ritstier, worden uitgereikt op De Stripdagen (4 en 5 maart in de Broodfabriek, Rijswijk). Op dit jaarlijkse, landelijke festival staat dit jaar de kunst van het stripmaken centraal.

Het tekenen van strips wordt belicht in 6 exposities (onder meer van grafische kunstenaars Thé Tjong-Khing en Peter van Dongen) en workshops; vertel- en vertaaltechnieken komen in lezingen aan de orde; het bijzondere (en voor de strip unieke) aspect van striplettering wordt onderwezen in de masterclasses van handletteraar Frits Jonker (ook een prijswinnaar). Er zijn interviews, ontmoetingen, signeersessies en videopitches met veteranen en nieuwelingen onder de Nederlandse stripauteurs; met enkele gasten uit België en Frankrijk.

Geschiedenis en toekomst van de strip worden verbonden in exposities rond Tom Poes en Studio Arnhem. Verder een uitgebreid podiumprogramma met o.m. theater en muziek en een eindeloze stroom activiteiten voor kinderen, die gratis toegang hebben.



Albert van Beek wint Bulletje en Boonestaak schaal (Foto: Het Stripschap)