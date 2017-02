Vijfde wereldtitel voor skeletongrootheid Dukurs heywoodu 27-02-2017 09:40 print

Skeletonners Martins Dukurs heeft voor de vijfde keer in zijn loopbaan de wereldtitel veroverd. De Let, al jaren dominant in de sport, was in het Duitse Königssee wederom ongenaakbaar.

Nadat hij op dag één in de eerste twee runs de snelste was, had Dukurs al een grote voorsprong opgebouwd. In de derde en vierde runs was hij weliswaar een stuk minder snel en zette hij 'slechts' de vierde tijd neer, zijn leiding kwam nooit meer in gevaar. De Duitser Axel Jungk mocht in de laatste afdaling nog even hopen op een stunt nadat hij de snelste tijd had gesleed en Dukurs wat zeldzame foutjes zag maken, maar met 0,37 seconden achterstand moest hij genoegen nemen met het zilver.

Op 0,54 seconden van Dukurs ging het brons naar de Rus Nikita Tregybov, die vooral een sensationeel snelle derde run liet zien. Hij troefde zo zijn landgenoot, regerend olympisch kampioen Alexander Tretiakov, met iets minder dan twee tienden van een seconde af.