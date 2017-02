Speedrunner speelt en verslaat alle NES-games

TheMexicanRunner is een bekend speedrunner en Twitch-streamer en heeft gisteren een enorme mijlpaal bereikt. Hij is de eerste persoon met videobewijs die alle officieel gelicenseerde games voor NES heeft uitgespeeld.

In totaal is TheMexicanRunner bijna 3500 uur beziggeweest (3435:12:24 om precies te zijn) om alle 714 games uit te spelen. Dit betreft alleen de door Nintendo gelicenseerde games en alleen die in het Westen zijn uitgebracht. Met zijn stream is hij hier zo'n drie jaar mee beziggeweest en hij eindigde gisteren met Super Mario Bros. 3. Op zijn website heeft hij een overzicht geplaatst met games die hij het beste vond, het moeilijkst en waar hij het langst mee bezig is geweest.

Zo vindt hij games als Galaga en Q-Bert de moeilijkste NES-games ooit en is hij het langst bezig geweest met Miracle Piano Teaching System, aangezien hij daarmee echt piano leerde spelen. Voor games die je nooit 'echt' kan uitspelen, stelde hij moeilijke doelen op. Bij Tetris was dit bijvoorbeeld 125.000 punten scoren in Type A en level 9-5 verslaan in Type B.

Hoe dan ook, TheMexicanRunner is een echte baas en het is twijfelachtig of iemand ooit hetzelfde gaat proberen. Wellicht gaat TheMexicanRunner ooit proberen om alle 721 SNES-games te verslaan, de tijd zal het leren. Zijn laatste stream, waarin hij de laatste game verslaat, kun je hieronder bekijken. De mijlpaal behaalt hij rond 2:20:00 in de stream.