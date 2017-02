Ook Cocu laat titelhoop langzaam los Redactie 27-02-2017 08:00 print

Phillip Cocu heeft zich neergelegd bij het feit dat de titel dit seizoen niet meer haalbaar lijkt te zijn voor PSV. Zondagmiddag werd met 2-1 verloren van Feyenoord.

"We moeten nu kijken naar de ploeg die boven ons staat en proberen dat gat te dichten", vertelde Cocu tegen de NOS. "In theorie is alles mogelijk, maar ik zal niet zeggen dat de titelstrijd open ligt. Ook omdat we niet meer tegen Feyenoord spelen."

In de eerste helft van het seizoen liet PSV volgens Cocu te veel punten liggen. "Zeker in thuiswedstrijden lieten we te veel liggen. Naar deze wedstrijd hebben we lang toegeleefd. We zijn tot op de bodem gegaan, maar kwamen net tekort. Dat is hard en teleurstellend, maar moeten we accepteren."

Tegen Feyenoord werd voor de tweede keer dit seizoen verloren, maar ook speelde de ploeg zeven keer gelijk. "Bij de 1-0 achterstand hebben we heel lang lopen jagen, daar ben ik wel trots op. In de eerste tien minuten werden we op alle fronten afgetroefd, terwijl we wisten dat zij agressief zouden beginnen, met het publiek dat erachter staat. Na de 1-0 zag ik het PSV dat ik wilde zien. Het duurde alleen lang voordat wij de goal maakten. Daarna lag het hele veld open omdat beide teams voor de winst gingen."

Doellijntechnologie zorgde uiteindelijk voor de beslissing in De Kuip. "Als het een goal is, is het een goal. Ik ga er namelijk van uit dat die apparaten goed werken. Misschien is het een punt van discussie dat deze technologie niet in elk stadion aanwezig is, wellicht kan dat worden uitgebreid."