Verbij wereldkampioen sprint, Nuis weer record

Kai Verbij mag zich de nieuwe wereldkampioen sprint noemen. De Nederlander schaatste in Calgary drie zeer goede afstanden en kon zich een misser op de slotkilometer permitteren om de titel te grijpen voor de Noor Harvard Lorentzen en de Nederlander Kjeld Nuis.

Verbij had het vandaag de concurrentie lastig gemaakt met een tijd van 34,25 seconden op de tweede 500 meter, waardoor de concurrentie op ruime afstand kwam te staan. Zijn directe tegenstander in de slotrit was hierdoor Ronald Mulder die een minder goede kilometer kan rijden dan Verbij. Laatstgenoemde maakte het zichzelf echter nog onnodig lastig door in de voorlaatste bocht een foutje te maken en overeind te komen. Verbij herstelde zich echter knap en reed alsnog naar een tijd van 1.07,94 en de wereldtitel. Het leverde hem bovendien een wereldrecord puntentotaal op dat hij overnam van de op de tribune zittende Michel Mulder. Diens broer Ronald vergooide met een tijd van 1.08,23 zijn podiumkansen.

Snelste man op de kilometer was wederom Nuis. Hij had zaterdag op de eerste kilometer met 1.06,61 al het Nederlands record verpulverd en deed in de tweede een aanval op het wereldrecord van Shani Davis (1.06,42). Dat slaagde door de matige opening niet, maar met een tijd van 1.06,51 legde hij de lat voor de concurrentie hoog en dat ondanks zijn twee matige 500 meters.

De ene na de andere concurrent beet zich stuk op Nuis, maar Lorentzen bezweek met 1.07,38 net niet onder de Nederlandse druk. Voor de afstand leverde dat een derde stek op, nog achter de Canadees Vincent De Haitre (1.07,23) die in het klassement geen rol van betekenis meer speelde.

Verbij reed in het klassement naar een wereldrecord puntentotaal van 136.065 waarmee hij Lorentzen 0,22 punten voorbleef. 0,02 punten hierachter eindigde Nuis als derde, vlak voor Mulder.

Uitslag

# Schaatser Land Tijd 1 Kjeld Nuis Ned 1:06.51 2 Vincent De Haitre Can 1:07.23 3 Håvard Holmefjord Lorentzen Noo 1:07.38 4 Jonathan Garcia VSt 1:07.68 5 Nico Ihle Dui 1:07.75 6 Laurent Dubreuil Can 1:07.77 7 Mitchell Whitmore VSt 1:07.88 8 Joel Dufter Dui 1:07.92 9 Kai Verbij Ned 1:07.94 10 Mika Poutala Fin 1:07.97 11 Ronald Mulder Ned 1:08.23



Eindklassement