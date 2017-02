Welsh rugbyinternational Norkett (20) overleden

Rugbyster Elli Norkett is zaterdagavond overleden. Dat heeft de rugbybond van Wales, de WRU, bekendgemaakt. Ze kwam om het leven bij een auto-ongeluk tussen Banwen en Glynneath in het zuiden van Wales. Norkett is slechts 20 jaar oud geworden.

Norkett studeerde in Cardiff en was van plan om zich meer op het coachen en trainen te gaan richten dan op het spelen van rugby. Dat was niet heel lang geleden nog flink anders: tijdens het WK van 2014 maakte ze op 18-jarige leeftijd deel uit van de selectie van Wales, als jongste speelster van het hele toernooi. Ze kwam uiteindelijk vier keer uit voor de nationale ploeg. Haar debuut maakte ze eerder dat jaar tijdens de Six Nations zelfs al op 17-jarige leeftijd.

In het clubrugby speelde Norkett voor Swansea Ladies en de Ospreys, die inmiddels geschokt gereageerd hebben. "Ze had haar hele leven nog voor zich", klonk het vanuit de Ospreys. Ook concurrenten reageerden aangeslagen op social media.

Such sad news today. Elli has been a fantastic part of our team both playing and coaching and will be missed by all https://t.co/MLhfRdD8C4 — Ospreys Community (@CommunityOsprey) February 26, 2017

@ospreys Very sad news. Thoughts with you all & Elli Norkett's family & friends. RIP — Munster Rugby (@Munsterrugby) February 26, 2017