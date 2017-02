Uitslag Go Ahead Eagles - Vitesse Peterselieman 26-02-2017 15:11 print

Vitesse heeft in de Eredivisie de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 1-3 gewonnen. De Arnhemmers springen hierdoor op de ranglijst over FC Twente heen dat vrijdag gelijkspeelde. Vitesse staat hierdoor zevende met 36 punten uit 24 duels. Go Ahead is de nummer zestien met negentien punten.