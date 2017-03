FOK! F1-manager 2017 is van start!

Jawel, het is weer zover; de FOK! Formule 1-manager 2017 is van start! Je kunt weer een team bestaande uit twee coureurs, een chassis en een motor samenstellen. Daarmee kun je punten halen voor de plek waarop die onderdelen in een F1-grandprixweekend zijn geëindigd. Voor die punten wordt budget uitgekeerd, waarmee je je team kunt verbeteren.

De onderdelen variëren in waarde, al naar gelang ze beter of slechter gepresteerd hebben in een raceweekend. Naarmate het F1-seizoen vordert zal de waarde van de onderdelen steeds geleidelijker veranderen. Hierbij geldt dat de recente prestaties wel degelijk nog enkele schommelingen in de waarde van een onderdeel teweeg kunnen brengen. Lees meer hierover in de speluitleg.

Qua puntentelling is er niks veranderd. Net als de voorgaande jaren worden er geen strafpunten uitgedeeld, om een 'dubbele straf' te voorkomen.

Om je direct in te schrijven voor de FOK! Formule 1-manager klik je hier. Kijk ook bij de speluitleg of de puntentelling, en als je nog andere vragen hebt, kun je terecht bij de FAQ. Je kunt ook een pm sturen aan FOKmanagers (zonder uitroepteken), of een bericht achterlaten in het speciale F1-manager 2017-topic in het Autosport- en motorsport-forum.

Wil je meespelen, maar heb je nog geen account op FOK!? Registreer je dan hier!

Let op! De eerste managerronde sluit op vrijdag 24 maart 2017 om 23:59 uur. Zorg dat je voor die tijd je het door jou samengestelde team hebt opgeslagen voor de Grand Prix van Australië.

We wensen je veel plezier met het seizoen 2017 van de FOK! Formule 1-manager!