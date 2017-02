'Terreurdreiging net zo groot als bij de IRA' Redactie 26-02-2017 13:46 print

De terreurdreiging van moslims in Groot-Brittannië is op dit moment vergelijkbaar met die in de jaren zeventig toen de IRA bomaanslagen pleegde. Dat zegt de nieuwe Britse toezichthouder op de terreurbestrijding Max Hill zondag in de Sunday Telegraph.

Het Ierse Republikeinse Leger streed met terreur tegen de Britse zeggenschap over Noord-Ierland, dat onderdeel is gebleven van het Verenigd Koninkrijk. Volgens Hill bereidt Islamitische Staat net als IRA "willekeurige aanslagen voor op onschuldige burgers".

Hill is een van de vooraanstaande anti-terreur aanklagers van het land en is benoemd tot onafhankelijk toezichthouder op wetgeving tegen terreur. Hill waarschuwt in zijn eerste interview sinds zijn aantreden verder voor het gevaar van terugkerende jihadisten en radicalisering van tienermoslims.



'Terreurdreiging net zo groot als bij de IRA' (Foto: ANP)