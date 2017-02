Darter Norris stopt sprookje 43-jarige postbode in Players Championship Boris (borisz) 26-02-2017 10:58 print

Alan Norris heeft het eerste Players Championship van 2017 op zijn naam geschreven. Voor Chuck is het alweer zijn derde toernooizege bij de PDC. Met de 6-1-zege in de finale voorkwam hij het sprookje van Peter Jacques. De 43-jarige postbode uit Huddersfield speelde zijn allereerste Players Championship en ging er bijna naar huis met de eindzege.

Jacques speelde vorig jaar al enkele toernooien op de Challenge Tour en meldde zich in januari op Q-School. Hij won in januari geen tourkaart, maar omdat hij redelijk hoog staat op de Q-School ranking, zal hij zo nu en dan uitnodigingen ontvangen om het veld op te vullen tijdens Players Championships. Iedere Players Championship is een toernooi met 128-spelers en is open voor alle darters met een tourkaart. Indien een tourkaarthouder niet aanwezig is zal het deelnemersveld worden aangevuld met spelers die goed op de Q-School presteerden, maar net niet een tourkaart hadden gewonnen.

Jacques kende een geweldige serie overwinninen op Paul Nicholson (6-2), Josh Payne (6-3), William O’Connor (6-5), Gary Anderson (6-3), Michael Smith (6-4) en James Wade (6-4). Norris werkte zich ondertussen langs Rob Cross (6-4), Ryan Searle (6-1), Mike De Decker (6-2), Keegan Brown (6-1), Kyle Anderson (6-1) en Simon Whitlock (6-4). In de finale had Jaques niets in te brengen en zag Norris met 6-1 winnen.

De Nederlanders hadden geen succesvolle dag. Jan Dekker was met een plek in de derde ronde de beste Nederlander. Hij verloor in die ronde met 6-1 van Dave Chisnall. In de tweede ronde klopte Dekker landgenoot Jermaine Wattimena. Vincent Kamphuis, Jimmy Hendriks, Christian Kist, Jelle Klaasen en Benito van de Pas verloren allemaal in de tweede ronde. Raymond van Barneveld en Vincent van der Voort lagen er na de eerste ronde al uit tegen Mensur Suljovic (6-4) en Brendan Dolan (6-5).

Zondag is de tweede Players Championship. Ieder toernooi heeft een prijzenpot 75.000 pond. De winnaar mag 10.000 pond bijschrijven en de verliezend finalist 6.000 pond. Het hele jaar kent 22 Players Championships. Michael van Gerwen is dit weekend niet actief.

Uitslagen Players Championship 1 - vanaf achtste finales

Kyle Anderson 6-3 Peter Wright

Alan Norris 6-1 Keegan Brown

Simon Whitlock 6-5 Daryl Gurney

Steve West 6-1 Dave Chisnall

Cristo Reyes 6-5 Mensur Suljovic

James Wade 6-2 Mervyn King

Michael Smith 6-5 Brendan Dolan

Peter Jacques 6-3 Gary Anderson

Kwartfinales

Alan Norris 6-1 Kyle Anderson

Simon Whitlock 6-2 Steve West

James Wade 6-5 Cristo Reyes

Peter Jacques 6-4 Michael Smith

Halve finales

Alan Norris 6-4 Simon Whitlock

Peter Jacques 6-4 James Wade

Finale

Alan Norris 6-1 Peter Jacques



Alan Norris boekt eerste Pro Tour-overwinning van het jaar. (PRO SHOTS/Action Images)