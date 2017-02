Correspondents' Dinner gaat door zonder Trump Redactie 26-02-2017 09:35 print

Ook zonder de aanwezigheid van president Donald Trump gaat het jaarlijkse Correspondents' Dinner gewoon door. Dat heeft White House Correspondents' Association zondag laten weten in een reactie op de tweet van Trump waarin hij afzegt voor dit fameuze diner.

Het jaarlijkse galadiner van bij het Witte Huis geaccrediteerde journalisten is een traditie in de Amerikaanse politiek. De fungerend president neemt daar als gastspreker zichzelf en de pers op de hak. Trump heeft een moeizame relatie met de media. CNN, The New York Times, Politico en andere media die kritisch over president Donald Trump hebben bericht, mochten vrijdag niet aanschuiven voor een persconferentie op het Witte Huis. Vorige week twitterde de Amerikaanse president nog dat onder meer The New York Times en CNN vijanden van hem en het Amerikaanse volk zijn.

Het is de eerste keer in meer dan dertig jaar dat een president niet aanwezig is bij het diner. De laatste president die verstek liet gaan was Reagan. Hij had echter een goede reden, in 1981 was herstellende van een schotwond die hij opliep bij een mislukte moordaanslag op zijn leven. In 1921 vond het eerste diner plaats. Vijftien presidenten hebben deelgenomen aan het Correspondents' Dinner.

Het correspondentendiner van het Witte Huis is ieder jaar met de president als gastster, maar in toenemende mate ook met de glamour van Hollywood en prominenten uit de entertainmentwereld.



Correspondents' Dinner gaat door zonder Trump (Foto: ANP)

Bewaren