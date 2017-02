Cleveland Cavaliers verliezen zonder LeBron James PippenScottie 26-02-2017 09:35 print

De Chicago Bulls hebben afgelopen nacht een ruime uitzege geboekt op de Cleveland Cavaliers. Een uur voor de wedstrijd werd meegedeeld dat LeBron James wegens ziekte niet mee kon spelen. Zonder de viervoudig MVP kwam Cleveland er tegen de oude rivaal niet aan te pas, 99-117.

LeBron James heeft dit jaar vier wedstrijden niet gespeeld voor zijn ploeg, alle wedstrijden gingen verloren. Sinds zijn terugkeer naar Cleveland in 2014 miste James 23 wedstrijden, hiervan verloren de Cavaliers er 19. Naast James ontbraken ook Kevin Love en JR Smith bij de Cavaliers. Beide spelers zijn langere tijd uitgeschakeld met blessures.

Tot de rust ging de wedstrijd gelijk op, de Cavaliers zochten de kleedkamer op met een 56-55 voorsprong. In het derde kwart liep Chicago echter snel uit. Jimmy Butler, die in de eerste helft maar drie punten maakte, scoorde dertien punten in het derde kwart. De voorsprong liep vroeg in het vierde kwart uit naar twintig punten en kwam niet meer in gevaar.

Butler eindigde met 18 punten, 10 rebounds en 10 assists. Dwyane Wade noteerde bijna ook een triple double met 20 punten, 9 rebounds en 10 assists. Cameron Payne en Joffrey Lauvergne, overgenomen van de Oklahoma City Thunder voor Taj Gibson en Doug McDermott hadden een summiere bijdrage vanaf de bank.

Bij de Cavaliers werd Kyrie Irving topscorer met 34 punten. Kyle Korver kwam tegen zijn oude ploeg tot veertien punten, maar schoot weer een uitstekende vier op zeven driepunters raak. In de twintig wedstrijden die hij tot nu toe voor Cleveland speelde schiet Korver ruim vijftig procent raak van afstand, een ongekend percentage.

Highlights Cavaliers tegen de Bulls. Bron: YouTube

De Houston Rockets en de Minnesota Timberwolves gaven liefhebbers van aanvallend basketbal een wedstrijd om van te spullen. Na 48 minuten stond er 142-130 op het bord voor de Rockets.

Acht Rockets-spelers haalden de dubbele cijfers, aangevoerd door James Harden die 24 punten en 10 assists noteerde.

Bij de Timberwolves kwam Karl-Anthony Towns tot 37 punten en 22 rebounds. Andrew Wiggins noteerde ook 30 punten. Het zijn indrukwekkende cijfers, maar zonder overwinning hebben ze minder waarde.

De New Orleans Pelicans verloren ook de tweede wedstrijd met DeMarcus Cousins in de selectie. Uit bij de Dallas Mavericks werd met 96-83 verloren. Anthony Davis scoorde 39 punten voor de Pelicans, Cousins kwam tot 12 punten, 15 rebounds en 6 assists.

Het waren de reserves van Dallas die het verschil maakten. Onder hen was Nerlens Noel, overgekomen van de Philadelphia 76ers. De verdedigend specialist scoorde negen punten en pakte tien rebounds in zijn debuut voor Dallas.

Fans van de New York Knicks hadden eindelijk weer reden om een feestje te vieren. Tegen de Philadelphia 76ers werd met 110-109 gewonnen. De Knicks gaven bijna een ruime voorsprong uit handen, maar Carmelo Anthony zorgde in de slotseconde voor de beslissende punten. De vedette eindigde de wedstrijd met 37 punten.



Uitslagen

Sacramento Kings – Charlotte Hornets 85-99

Orlando Magic – Atlanta Hawks 105-86

New York Knicks – Philadelphia 76ers 110-109

Miami Heat – Indiana Pacers 113-95

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 96-83

Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls 99-117

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 142-130

Golden State Warriors – Brooklyn Nets 112-95

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 40-17

Boston Celtics 37-21

Washington Wizards 34-22

Toronto Raptors 34-24

Atlanta Hawks 32-26

Indiana Pacers 30-29

Chicago Bulls 30-29

Detroit Pistons 28-30

Miami Heat 27-32

Milwaukee Bucks 25-31

Charlotte Hornets 25-33

New York Knicks 24-35

Philadelphia 76ers 22-36

Orlando Magic 22-38

Brooklyn Nets 9-49

Western Conference

Golden State Warriors 49-9

San Antonio Spurs 44-13

Houston Rockets 42-18

Utah Jazz 36-22

Los Angeles Clippers 35-23

Memphis Grizzlies 34-25

Oklahoma City Thunder 33-25

Denver Nuggets 26-32

Sacramento Kings 25-34

Portland Trail Blazers 24-33

Dallas Mavericks 23-35

New Orleans Pelicans 23-3

Minnesota Timberwolves 23-36

Los Angeles Lakers 19-40

Phoenix Suns 18-40