Gibbons wint vijfde etappe Ronde van Langkawi 26-02-2017

Ryan Gibbons heeft de vijfde etappe van de Tour de Langkawi gewonnen. De Zuid-Afrikaan van Dimension Data was na 151,5 kilometer de sterkste in de sprint voor de Italiaan Jakub Mareczko en de Amerikaan Travis McCabe.

Na 48 kilometer koos Fausto Masnada voor de aanval. De 23-jarige renner van Androni Giocattoli-Sidermec had een maximale voorsprong van iets minder dan vier minuten. Op twintig kilometer van de streep werd de Italiaan gegrepen door het peloton.

In de sprint was Gibbons de snelste voor Mareczko en McCabe. Door de overwinning verstevigt de renner van Dimension Data ook de leiding in het algemeen klassement. De 22-jarige Zuid-Afrikaan heeft nu 23 seconden voosprong op Cameron Bayly en 27 seconden op Alberto Cecchin. De Ronde van Langkawi duurt nog tot en met woensdag.