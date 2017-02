'Bom Homs poging vredesoverleg te torpederen'

De dodelijke bomaanslagen in het Syrische Homs zijn bedoeld de vredesbesprekingen in Syrië te bemoeilijken. Dat zegt VN-vertegenwoordiger Staffan de Mistura. "Het is in het belang van alle partijen die tegen terrorisme zijn en een politieke oplossing in Syrië zoeken om dit soort pogingen niet te laten slagen", zei De Mistura.

Bij een van de aanvallen zaterdag werd het hoofd van de militaire veiligheidsdienst in de stad gedood, samen met 29 collega's. Een andere aanval bij een gebouw van de landelijke veiligheidsdienst kostte nog eens twaalf mensen het leven. Volgens de Syrische staatstelevisie bliezen drie zelfmoordterroristen zich op bij elk van de twee plaatsen.

Homs in het westen van Syrië staat voor het grootste deel onder controle van het Syrische leger en is herhaaldelijk doelwit van beschietingen door Islamitische Staat.



