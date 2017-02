Een 73-jarige voetganger is zaterdag overleden nadat een man met zijn auto op een groep mensen in het Duitse Heidelberg inreed. Dat meldt de politie van Heidelberg zaterdagavond. Twee mensen raakten gewond bij het voorval. De vermoedelijke dader ging er te voet vandoor. Hij zou een mes in zijn hand hebben gehad.

De politie kon de man zo'n 150 meter verder aanhouden in de buurt van een zwembad. Bij zijn aanhouding schoot de politie gericht op de man. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het mes is eveneens in de buurt van dat bad teruggevonden..

Er is nog niets bekend over de motieven van de man. De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een terroristische actie gaat.

Volgens lokale media reed de man in een huurauto. Het incident gebeurde op de Bismarckplatz. Op zaterdagmiddag is het op deze plek altijd druk met voetgangers. De Bismarckplatz ligt direct bij de toegang tot het oude centrum van de universiteitsstad Heidelberg.



Aanslag Heidelberg kost voetganger het leven (Foto: ANP)