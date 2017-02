Moonlight overtuigende winnaar bij de Independent Spirit Awards dekatophetspek 26-02-2017 05:59 print

De film Moonlight was zaterdag de grote winnaar bij de 32e editie van de Independent Spirit Awards in Santa Monica. De film van Barry Jenkins, die vijfmaal was genomineerd, won maar liefst zes filmprijzen! Naast de prijzen voor Beste Film, Beste Regisseur, Beste Scenario, Beste Cinematografie en Beste Montage mocht de film Moonlight ook de Robert Altman Award in ontvangst nemen voor het Beste Ensemble (filmregisseur, de casting director en de volledige cast).

Actrice Isabelle Huppert mocht een Independent Spirit Award in ontvangst nemen voor haar rol in de Paul verhoeven film Elle. Ook de bovennatuurlijke horrorfilm The Witch van Robert Eggers viel tweemaal in de prijzen. De grote verliezer van de avond was de film American Honey. De film was zesmaal voor een Independent Spirit Award genomineerd maar wist daarvan geen enkele te verzilveren.

Kijk hieronder voor een overzicht van alle winnaars:

Beste Film

Moonlight

Beste Regisseur

Barry Jenkins

Moonlight

Beste Mannelijke Hoofdrol

Casey Affleck

Manchester By The Sea

Beste Mannelijke Bijrol

Ben Foster

Hell Or High Water

Beste Vrouwelijke Hoofdrol

Isabelle Huppert

Elle

Beste Vrouwelijke Bijrol

Molly Shannon

Other People

Beste Cinematografie

James Laxton

Moonlight

Beste Montage

Joi McMillon en Nat Sanders

Moonlight

Beste Documentaire

O.J.: Made In America

Beste Eerste Werk

The Witch

Beste Eerste Scenario

Robert Eggers

The Witch

Beste Scenario

Barry Jenkins en Tarell Alvin McCraney

Moonlight

Beste Buitenlandstalige film

Toni Erdmann

Duitsland & Roemenië

John Cassavetes Award

Spa Night

Robert Altman Award

Moonlight

Acura Someone to Watch Award

Andrew Ahn

Spa Night

Piaget Producers Award

Jordana Mollick

Hello, My Name Is Doris

Truer than Fiction Award

Nanfu Wang

Hooligan Sparrow