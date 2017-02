Weer mooie strijd in World Superbikes Phillip Island heywoodu 26-02-2017 05:38 print

Jonathan Rea heeft ook de tweede race in de World Superbikes gewonnen. De regerend kampioen stuurde zijn Kawasaki net als zaterdag op ongebaakbare wijze over het prachtige circuit van Phillip Island in Australië.

Xavi Fores nam bij de start de leiding, maar hij ging al snel wijd en moest de kop afstaan aan Alex Lowes, voor Eugene Laverty, Fores, Leon Camier, Chaz Davies, Rea, Michael van der Mark en Tom Sykes. Toch knokte Fores zich weer naar de leiding, terwijl Van der Mark zich langs Camier naar plek zes vocht. De kopgroep bleef wederom dicht bij elkaar en al snel werd duidelijk dat de eerste negen zich los konden rijden van de rest, waarbij stevig gevochten werd.

Halverwege de race had Rea zich van de negende startplek al lang en breed weer naar de voorste regionen geknokt en een groep van vijf scheidde zich af van de rest: Rea, Davies, Lowes, Fores en de snel aansluitende Marco Melandri. Tom Sykes kon het tempo niet bijbenen en verloor tijd, met Van der Mark in zijn kielzog. De Nederlander moest de Britse Kawasaki-rijder niet veel later toch laten gaan, want met acht ronden te rijden sloot Sykes aan bij de kopgroep, nu bestaande uit zes man.

JUST 10 LAPS TO GO and looks like @MarcoMelandri33 found a way to get to the second place! #AUSWorldSBK pic.twitter.com/VMFRbUge6m — WorldSBK (@WorldSBK) February 26, 2017

De oud-wereldkampioen leek echter teveel van zijn banden gevergd te hebben: vijf ronden voor het einde moest Sykes de kopgroep definitief laten gaan, terwijl ook Fores moest knokken om in het wiel te blijven. Vier man zaten nog bij elkaar bij het ingaan van de slotronde, met Rea op kop. Davies was de enige die hem nog serieus aan kon vallen, maar de Welshman kwam net als een dag eerder nipt tekort op de streep. Melandri luisterde zijn comebackweekeinde op met een mooie derde plek, voor Lowes, Fores, Sykes en de zevende plek voor Van der Mark.