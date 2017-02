Het vervolg op Fast Racing Neo heet Fast RMX en komt samen met Nintendo Switch uit. Er komt helaas geen Wii U-versie. Fast RMX krijgt local en online multiplayer tot acht racers, 30 tracks, 15 types racevoertuigen en zoeft in full hd voorbij met 60 fps.

We are happy to announce that #FastRmx will be available on the Nintendo #Switch eShop at March 3 for only 19.99 USD/EUR. pic.twitter.com/f3rSyTTGvM