Uitslag FC Groningen - FC Utrecht Peterselieman 25-02-2017 21:10

FC Utrecht heeft in de Eredivisie een 2-3 zege geboekt bij FC Groningen. In de eerste helft in de Euroborg kwam de thuisploeg op een 2-0 voorsprong, waarna Utrecht in het tweede bedrijf uit een ander vaatje tapte en Groningen haar wil oplegde.