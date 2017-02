Woensdag debat over dubieuze PvdA-commissaris Drenthe

De fractieleiders van de Provinciale Staten in Drenthe komen in spoedoverleg bij elkaar om de Commissaris van de Koning in die provincie, de PvdA'er Jacques Tichelaar, aan de tand te voelen over de toewijzing van een ontwerpopdracht. De herinrichting van een rijksmonument werd door hem gegund aan zijn schoonzus.

Afgelopen week werd bekend dat de VVD het grootste aantal frauduleuze zaken achter zijn naam heeft, maar de sociaaldemocraten weten kennelijk ook wat nepotisme is. Het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant onderzochten de opdracht tot herinrichting van Huize Tetrode. Die werd in 2015 eerst aan een andere kandidaat toegewezen, maar na tussenkomst van Tichelaar ging die opdracht alsnog naar Karin Klinkenberg, zijn schoonzus.

Klinkenberg verdiende ruim 3000 euro met de opdracht. De oorspronkelijke gegadigde kreeg een schadeloosstelling die hoger was dan dat (3500 euro) plus een excuusbrief van Tichelaar. De PvdA'er pleit zichzelf vrij met de mededeling dat hij in eerste instantie niet wist dat het om een familielid ging, en dat hij als CdK niet betrokken wordt bij zaken onder de 50.000 euro. Dat zal hij vanmiddag ook aan de Provinciale Staten laten weten.

In 2013 was een conflict tussen de gemeente Coevorden en een plaatselijke horeca-ondernemer. Die ondernemer was Jos Nijland - de man van Klinkenberg. De CdK bemiddelde bij dat conflict, kreeg veel kritiek op die actie vanwege mogelijke belangenverstrengeling en moest beloven nooit meer te bemiddelen voor familieleden. De Drenthse Provinciale Staten moeten nu uitzoeken, of Tichelaar zich hield aan die belofte.

De SP heeft daar in ieder geval weinig vertrouwen in: "als Tichelaar dit niet goed kan weerleggen, wankelt hij wat mij betreft. Hij heeft al eens een vergelijkbare affaire in Coevorden gehad. Hij heeft wat mij betreft de schijn tegen, maar laten we eerst zijn verhaal maar eens horen". Partijgenoot Jeroen Dijsselbloem liet in het radioprogramma Kamerbreed weten dat de positie van Tichelaar is geschaad als de berichten kloppen, maar voegt eraan toe dat hij verder geen details van de zaak kent.

Update 26-02-2017 00:42 uur:

Leden van het provinciebestuur in Drenthe praten woensdag met commissaris van Koning Jacques Tichelaar over de beschuldiging dat Tichelaar zijn schoonzus aan een ontwerpopdracht zou hebben geholpen. De Drentse gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) maakte dat zaterdag bekend na afloop van een spoedberaad van de fractieleiders in Provinciale Staten.