Costa slaat toe in Abu Dhabi, Nederlanders sterk H.Vviv 25-02-2017 16:24 print

Rui Costa Faria heeft de derde etappe van de Ronde van Abu Dhabi gewonnen. De Portugees van UAE Team Emirates was in de koninginnenetappe de beste voor Ilnur Zakarin en Tom Dumoulin. Bauke Mollema werd net achter Dumoulin vierde. Costa neemt de leiderstrui over van Mark Cavendish.

Vroeg in de etappe naar Jebel Hafeet ontstond er een kopgroep van vier: Simone Andreetta (Bardiani-CSF), Pavel Brutt (Gazprom-RusVelo), Stephen Clancy (Novo Nordisk) en Alan Marangoni (Nippo-Vini Fantini). De vluchters kregen een maximale voorsprong van iets meer dan vijf minuten op het peloton, waar Movistar en Trek-Segafredo het tempo controleerden.

Op tachtig kilometer van de streep, werd de koers even geneutraliseerd door de harde wind en zandstormen, maar na enkele kilometers kon er toch weer gekoerst worden.

De vluchters werden op veertien kilometer gegrepen, waarna Movistar het tempo aangaf tot aan de slotklim. Op negen kilometer van de streep was het Nairo Quintana die de eerste aanval plaatste, maar kreeg Alberto Contador meteen op zijn wiel. Ook bij een tweede poging van Quintana zat de Spanjaard meteen op zijn wiel. De twee bleven elkaar in de gaten houden, waardoor de andere renners van het favorietengroepje konden terug komen.

Op zeven kilometer van de finish ging Costa met Ruben Fernandez en Manuel Senni ervandoor. Het trio kreeg ruimte van de groep der favorieten en had al snel een gat van twintig seconden. Daarachter probeerden Ilnur Zakarin en Laurens ten Dam naar de kopgroep te springen, maar daar slaagde alleen de Rus in. Voorin moest Fernandez en Senni de rol lossen bij Costa, waardoor Costa en Zakarin vooraan alleen overbleven.

Quintana ging met nog zes kilometer te gaan voor een derde keer in de aanval. Contador zat meteen weer op het wiel, waarna het opnieuw stil viel in de groep van de favorieten. Dumoulin ging in de tegenaanval en kreeg wel de ruimte van de groep. De renner van Sunweb ging in de achtervolging op het duo Costa en Dumoulin.

Mollema koos met nog drie kilometer te gaan ook de aanval. De renner van Trek-Segafredo ging in de achtervolging op Dumoulin, maar kon hem niet meer achterhalen. Mollema werd uiteindelijk vierde in de etappe.

Op één kilometer van de streep kwam Dumoulin op zeven seconden van Costa en Zakarin, maar de Rus versnelde nog een keer, waardoor de Nederlander niet meer kon aansluiten. Op de klim deed Zakarin het meeste werk en daar profiteerde Costa van. De Portugees was in de sprint sneller dan Zakarin.

Costa is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. De 30-jarige renner van UAE Team Emirates heeft een voorsprong van vier seconden op Zakarin en zestien seconden op Dumoulin.