Lölling wereldkampioene skeleton, Bos 14e

Jacqueline Lölling heeft zaterdag de wereldtitel in het skeleton veroverd. De pas 22-jarige Duitse was voor eigen publiek in Königssee niet te kloppen en bekroonde zo haar ijzersterke seizoen, waarin ze aan de leiding gaat in de World Cup.

Na de eerste run ging Lölling al aan de leiding, waarna run twee vrijdag geannuleerd werd. Zaterdagochtend werd verder gestreden met twee runs in prachtige weersomstandigheden. Regerend kampioene Tina Hermann deed het daar uitstekend, maar tegen de jonge Lölling was niemand opgewassen. Ze zette de tweede tijd neer in run twee en was in de afsluitende afdaling de allersnelste. Uiteindelijk was ze na drie runs 0,25 seconden sneller dan landgenote Hermann.

De Britse regerend olympisch kampioene Lizzy Yarnold kende vooral een fantastische tweede run en zette daarin de snelste tijd neer. Het bracht haar naar de derde plek en hoewel ze met 0,73 seconden ver verwijderd was van het goud, kon de Britse toch tevreden terugkijken. De pas 20-jarige Duitse Anna Fernstädt schoof dankzij twee zeer sterke manches op van de zevende naar de vierde stek. Kimberley Bos won drie plaatsen en eindigde als veertiende, Joska le Conté bleef steken op plek 22.