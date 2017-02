Van der Heijden tekent niet voor remise Redactie 25-02-2017 10:40 print

Jan-Arie van der Heijden merkt aan alles dat de wedstrijd tegen PSV van zondag bepalend kan zijn voor de titelstrijd. Een nederlaag zou Ajax de kans geven om in te lopen.

Ajax, PSV en Feyenoord hebben alle Eredivisieduels na de winterstop gewonnen. De drie clubs vechten samen uit wie dit seizoen landskampioen wordt. Feyenoord heeft een zege nodig om de koppositie in de Eredivisi te verstevigen. PSV kan de titel bij een nederlaag vergeten.

"We zijn een geduldige ploeg", zegt Van der Heijden tegen De Volkskrant. "Op de wedstrijden tegen Fenerbahçe en Go Ahead Eagles na hebben we altijd gescoord. We krijgen steeds twee of drie kansen."

De verdediger is uitgegroeid tot een vaste waarde bij Feyenoord. Hij voelt dat de Rotterdammers op ramkoers zijn, ook al waren de laatste weken moeizaam. Feyenoord bleef desondanks winnen. Het zegt volgens hem ook niets over de wedstrijd tegen PSV, die op zichzelf staat. "Vooraf teken ik niet voor een gelijkspel."

Waar Feyenoord en PSV het dit weekend tegen elkaar opnemen, staat Ajax zondag aan het eind van de middag tegenover Heracles Almelo. De Amsterdammers staan op vijf punten afstand van koploper Feyenoord.