Giovanazzi vervangt Wehrlein tijdens eerste test

Antonio Giovinazzi zal volgende week namens Sauber deel gaan nemen aan de eerste Formule 1-wintertest (27 februari tot 2 maart) in Barcelona. De Italiaan vervangt de geblesseerde Pascal Wehrlein, zo heeft het team uit Hinwil bevestigd. Marcus Ericsson is de andere rijder die in actie komt.

Wehrlein crashte vorige maand tijdens de Race of Champions in Miami en liep een rugblessure op. Volgens de artsen zou het niet verstandig zijn als de Duitser volgende week in actie komt. Over het al of niet rijden tijdens de tweede test is nog niets bekend.

Tijdens een filmdag heeft Ericsson in Barcelona al de eerste meters gemaakt met de nieuwe C36:



Ericsson maakt de eerste meters met de C36 (Bron: YouTube)