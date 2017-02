Honda: nieuwe motor op niveau Mercedes 2016 Peterselieman 24-02-2017 23:50 print

Honda denkt met haar Formule 1-motor deze winter een enorme stap gezet te hebben. De Japanners verwachten dat de nieuwe krachtbron in Australië in de buurt zal zitten van wat Mercedes gedurende vorig jaar had.

Volgens Honda's motorenbaas Yusuke Hasegawa zitten er nog diverse zaken in de pijplijn die in Melbourne achterin de McLaren moeten zitten. Tot die tijd komen ze nog iets tekort op de Benzen van vorig jaar. "Ik weet niet hoeveel Mercedes met de nieuwe motor heeft gewonnen. We proberen de beste motor, dat is op dit moment Mercedes, te evenaren. Maar ik weet niet hoeveel paardenkrachten ze eruit halen. Ik denk dat we niet ver af zitten van hun niveau van eind 2016, maar richting de seizoensstart kunnen we nog dichterbij komen."

Honda heeft deze winter haar motor flink aangepakt. Het concept van de krachtbron is flink op de schop gegaan en omarmt een gelijk concept als de Mercedes door de gesplitste turbo en compressor. Volgens McLaren kunnen de Japanners hierdoor gedurende het seizoen nog enkele flinke stappen voorwaarts zetten.

Ondertussen heeft Mercedes ook niet stilgezeten en de Duitsers hebben naar eigen zeggen bijna de gehele motor opnieuw ontworpen, waardoor er deze winter weer een flinke stap voorwaarts is gezet.