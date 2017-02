Uitslag ADO Den Haag - FC Twente Peterselieman 24-02-2017 22:09 print

ADO Den Haag heeft in de Eredivisie eindelijk weer eens een punt gepakt. De club uit de Hofstad speelde met 1-1 gelijk tegen FC Twente en had zelfs kansen op de zege. Door dit resultaat staat de ploeg van Alfons Groenendijk nog wel laatste met achttien punten uit 24 duels, terwijl Twente de nummer zes is met 35 punten.