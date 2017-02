FOK! Wat een weer: van tijd tot tijd regen

Regen in St. Walburgisnacht,

heeft steeds de kelder vol gebracht.

Daar zijn we weer. Na een rustige nacht worden we vandaag wakker met bewolking in het westen en noordwesten van het land. In de loop van de dag neemt de bewolking verder toe en kan er van tijd tot tijd regen vallen, met name in het noorden en midden van het land.

De temperaturen lopen vandaag uiteen van 5 graden in het noordoosten tot een graad of 8 in het zuidwesten van het land. De wind komt uit het zuid tot zuidwesten en is meest matig van kracht, aan de kust vrij krachtig tot hard.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:35 Zon onder: 18:11 Zonkracht: 1 / 1







Zonsondergang in Goch (Duitsland) (Foto: DJMO)





Jouw foto bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!