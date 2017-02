Vierdaagsewandelaars lopen vanaf deze zomer de route van de eerste dag in omgekeerde richting. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse vindt dat nodig, omdat de lopers dan het zwaarste deel van de route over de Oosterhoutsedijk in de koele ochtenduren afleggen, aldus een woordvoerster vrijdag.

Op de eerste dag van de Vierdaagse vallen elk jaar de meeste mensen uit. Dat komt deels doordat de laatste kilometers van die dag over de schaduwloze dijk door de Betuwe zeker bij hitte erg zwaar zijn. Hulpverleners kunnen de dijk in de Vierdaagsedrukte bovendien moeilijk bereiken.



Vierdaagse draait looproute eerste dag om (Foto: ANP)