Fernando Alonso is realistisch over de mogelijkheden van de nieuwbakken McLaren die eerder vandaag gepresenteerd werd. De Spanjaard hoopt met de MCL32 de aansluiting bij de top weer te vinden maar dat zal niet meteen de eerste wedstrijden lukken zo vertelde hij bij de presentatie.

De afgelopen twee seizoenen kon McLaren weinig potten breken in de Formule 1 maar toch hoopt men bij de Britse renstal dat er nu een flinke stap voorwaarts is gemaakt. Alonso waakte voor al te veel optimisme voor de start van het seizoen. "Het begin van het seizoen wordt een uitdaging. We kunnen niet ontkennen dat we een grote achterstand moeten goedmaken", zei hij bij de presentatie van de nieuwe MCL32, zo lezen we op GP Update. "Maar ik heb goede hoop dat we in de tweede seizoenshelft goede prestaties kunnen boeken. Het doel is om respectabel voor de dag te komen."

"Het is bewonderenswaardig wat we de afgelopen twaalf maanden voor elkaar gekregen hebben. Het bleek niet altijd uit de resultaten, maar we hebben enorm veel progressie geboekt. De ingrijpende reglementswijziging van deze winter moeten we aangrijpen om een volgende stap te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we de expertise in huis hebben om dat te doen", aldus de voormalig wereldkampioen.



Alonso: "Doel is om respectabel voor de dag te komen" (Pro Shots / Action Images)