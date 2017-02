LIVE: Nederlandse skeletonsters op het WK heywoodu 24-02-2017 14:53 print

Op het wereldkampioenschap bobsleeën en skeleton in het Duitse Königssee is het vrijdag tijd voor de skeletonners. Vrijdag worden twee runs afgewerkt, zaterdag nog eens twee en de tijden van de vier runs worden bij elkaar opgeteld. Voor wie de vele eerdere berichten gemist heeft: skeleton is de sport waar men op de buik op een sleetje ligt en met snelheden van dik boven de honderd kilometer per uur naar beneden raast.

Bij de vrouwen doen twee Nederlandse dames mee: de ervaren Joska le Conté en de jonge Kimberley Bos, die vorig jaar met een achtste plek op het WK een sensationeel debuut op het hoogste niveau kende. Dit seizoen heeft Bos in de World Cup al een zevende en vijfde plek gepakt, het beste Nederlandse resultaat ooit. Om 15.00 uur gaat de eerste run van de dames van start en dat is via onderstaande livestream te zien! Bos gaat als tweede naar beneden, Le Conté als 21e, waarna om 17.00 uur de tweede run volgt.

Livestream WK skeleton (Bron: YouTube)