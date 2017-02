Megadosis tegengif redt jongen van spinnenbeet Redactie 24-02-2017 13:34 print

Een tienjarig jongetje uit Australië heeft ternauwernood een dodelijke beet van een tunnelspin overleefd. De jongen kreeg maar liefst twaalf doses tegengif toegediend. Volgens de Australische krant The Daily Telegraph is dat de hoogste dosis ooit toegediend bij een mens.

Het diertje met de giftige beet had zich verstopt in een paar schoenen van de jongen. De jongen werd gebeten in zijn vinger toen hij de schoenen aantrok. Zijn ouders bonden zijn arm af met een T-shirt en spoedden zich naar het ziekenhuis. Alleen door hem twaalf doses tegengif te geven, kon hij de aanval overleven.

Het incident vond vorige week plaats. De familie is naar buiten getreden met het verhaal om inwoners van Australië te waarschuwen voor deze gevaarlijke spinnen.



Megadosis tegengif redt jongen van beet spin (Foto: ANP)