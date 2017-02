Ancilla (Piratenpartij) BOOS op feministisch blad Opzij Fylax 24-02-2017 01:07 print

Ancilla van de Leest, lijsttrekker van de Piratenpartij, is boos op het feminitische blad Opzij. Dat blad heeft een artikel gepubliceerd waarin politieke partijen langs de 'feministische meetlat' werden gelegd over vrouwenrechten. Hun conclusie: de Piratenpartij zou een van de slechtste partijen zijn als het om vrouwenrechten gaat, vanwege het feit dat er geen enkele keer het woord 'vrouw' in haar verkiezingsprogramma staat.

Ancilla uitte via Twitter forse kritiek op het oordeel van Opzij. "Echt te irritant dat je keihard strijdt voor burgerrechten, en Opzij vervolgens doet alsof vrouwen geen burgers zijn". En daar heeft de mooiste lijsttrekker van deze Tweede Kamer-verkiezingen een punt. Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij wordt door de redactie van het blad totaal verkeerd geïnterpreteerd. De Piratenpartij komt namelijk op voor alle burgers, man én vrouw. Dat hoeft dan toch niet specifiek benoemd te worden? Dat vindt van de Leest zelf ook: "Gebruik voortaan maar gewoon het volstrekt belachelijke woord vrouwenburgers, anders snapt Opzij niet dat het óók over vrouwen gaat", twitterde ze.

Van de Leest wil de redactie van Opzij met plezier komen uitleggen wat voor impact digitalisering voor vrouwelijke burgers gaat hebben, deze zouden namelijk de informerende maatschappelijke rol niet serieus nemen. "Blijkbaar is het kader van vrouwenrechten al volledig bepaald. Digitale rechten spelen slechts een rol in mannenlevens, denkt Opzij."