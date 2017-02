EL: Afgang AZ tegen Lyon

AZ heeft niet kunnen stunten in en tegen Lyon. Op voorhand zei trainer John van den Brom nog dat ze niet voor een trainingspotje naar Frankrijk waren gekomen, maar daar kwam het wel op neer. De alkmaarders blameerden zich in de Zuid-Franse stad. Het werd 7-1

Al binnen vijf minuten ging het fout toen Ridgeciano Haps veel te kort terugspeelde op Stijn Wuytens. Fekir kreeg de bal in de voeten gespeeld en kon profiteren. Na de 1-0 werd het er niet beter op. AZ dekte niet kort en de voorhoede van Lyon wist optimaal te profiteren van de geboden ruimtes. Binnen twintig minuten stond de 2-0 op het scorebord via Cornet. Vleugelverdediger Jallet brak door over rechts en legde simpel terug op de aanvaller.

De einduitslag van vorige week stond nu al na 35 minuten op het scorebord. Krul reageerde niet goed op een schot van Darder, maar mocht zijn verdediging ook zeker aankijken bij het derde en vierde tegendoelpunt van de Alkmaarders. De doelman behoedde zijn ploeg voor erger in het verloop van de wedstrijd. Zo tikte hij knap een bal van Fekir uit de kruising en wist zich meermaals te onderscheiden.

Bij AZ wist alleen Levi García nog iets terug te doen. Hij schoot fraai binnen na een goede interceptie van Wuytens. Jahanbaksh trok goed het gat waardoor García de ruimte kreeg om binnen te schieten. Ron Vlaar kon zijn terugkeer geen luister bijzetten met een goede wedstrijd. De verdediger was er duidelijk lang uit geweest en haalde absoluut zijn basisniveau niet en werd dan ook in de rust gewisseld.

Het sierde AZ dat ze niet bij de pakken neer gingen zitten. Na de rust wilden de Alkmaarders de paar meegereisde fans nog wat laten zien en ging het vol goede moed in de aanval. Dit resulteerde ook in kansen voor Alireza Jahanbaksh en Levi García, die beiden alleen tegen de Franse doelman faalden.

AZ mocht zichzelf gelukkig prijzen dat de Fransen het in de tweede helft wel best vonden. Zodra Lyon aanzette werd het direct gevaarlijk. Toen Alexandre Lacazette in de ploeg kwam zorgde hij er meteen voor dat Fekir zijn hattrick compleet kon maken.

Zo is de wedstrijd geen moment spannend geweest. Over twee wedstrijden werd het 11-2. Afgetekend. AZ ligt eruit.