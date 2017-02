Vliegtuig naast de baan op Schiphol

Op vliegveld Schiphol is een vliegtuig naast de baan geraakt. Op een stream van de VID zijn live beelden te zien. Op de beelden is te zien dat hulpdiensten in grote getale aanwezig zijn.

Update 18:21 uur

Het landingsgestel brak af, waardoor het toestel naast de landingsbaan terechtkwam. Alle inzittenden kwamen met de schrik vrij; niemand raakte gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit en het vliegverkeer lag zo'n 10 minuten stil. De passagiers van het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Flybe zijn met bussen naar de terminal gebracht.

Een woordvoerder van Schiphol kon niet zeggen of het afbreken van het landingsgestel iets met de storm te maken had.