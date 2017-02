Pacquiao kondigt gevecht aan met Khan

Manny Pacquiao heeft op Twitter de geruchten bevestigd dat hij aan het onderhandelen is over een boksgevecht tegen de Brit Amir Khan.

"Mijn team en ik zijn in overleg met Amir Khan over een gevecht. We komen binnenkort met meer details.", aldus de Twitterpagina van de Fillipijnse boksgrootheid. Khan tweette daarna een bericht met de boodschap, "Het wordt tijd dat we gaan spelen."

My team and I are in negotiations with Amir Khan for our next fight. Further announcement coming soon. #TeamPacquiao pic.twitter.com/nW5jpmwVJs