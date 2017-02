Force India presenteert 'bleke' nieuwe F1-auto met geknikte neus heywoodu 23-02-2017 09:08 print

Na Williams, Sauber en Renault heeft ook het Formule 1-team van Force India haar nieuwe auto aan de wereld getoond. De Force India VJM10 werd woensdag onthuld door coureurs Sergio Perez en Esteban Ocon.

De nieuwe kleurstelling heeft nog weer meer zilver dan vorig jaar, terwijl het zwart verder teruggedrongen wordt. Dat ook de 'haaienvin' volledig egaal zilver is lijkt het er niet spectaculairder op te maken, maar daarover zullen de meningen ongetwijfeld verdeeld zijn. Verder heeft de nieuwe Force India-auto vooralsnog als enige een vrij extreme 'knik' in de neus, waarbij de neus overigens uitloopt in een soort drietand.

Nog meer foto's dan die in onderstaande tweets zijn hier te vinden.

The VJM10 is here! @SChecoPerez and @OconEsteban unveil the 10th car in our history! #VJM10 pic.twitter.com/pDIFSKtwgu — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) 22 februari 2017

New Force India set to be 4-6 seconds faster after F1's rules overhaul, says Sergio Perez https://t.co/b8PRfweLyF #SkyF1 pic.twitter.com/Jtv3FYBXiz — Sky Sports F1 🏎 (@SkySportsF1) 22 februari 2017