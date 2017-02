CL: Sevilla spaart Leicester met zuinige zege Redactie 23-02-2017 00:15 print

Leicester City heeft in de achtste finales van de Champions League op bezoek bij Sevilla een nederlaag met perspectief geleden. The Foxes kwamen met een 2-1 nederlaag goed weg in Andalusië. Over drie weken vindt de return in Engeland plaats.

Vanaf de beginfase probeerde de formatie van Jorge Sampaoli de Engelsen te overrompelen. Een strafschop voor Correa na krap een kwartier, leek Sevilla in het zadel te helpen. Met een sublieme redding hield Kasper Schmeichel zijn team echter op de been.

Sevilla komt voor

Het was uitstel van executie, want de thuisploeg kwam in de 25e minuut alsnog op voorsprong tegen Leicester. In het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuán zorgde Julien Escudero ervoor dat vleugelaanvaller Pablo Sarabia scoorde uit een voorzet met een harde kopbal. Schmeichel stond genageld aan de grond.

Aansluiting Leicester

Terwijl Leicester City probeerde om aan te haken in Andalusië, daar zorgde een doelpunt van Correa voor de 2-0 van Sevilla in de 62e minuut. The Foxes kregen loon naar werken toen Jamie Vardy tien minuten later tekende voor de 2-1.

Mede dankzij een uitstekend keepende Schmeichel bleef Leicester een grote nederlaag bespaard, waardoor het nog perspectief heeft op de kwartfinale.